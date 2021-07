नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री (Karnataka CM) बी एस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने अपने इस्तीफे की अटकलों को शनिवार को खारिज कर (denied speculation about his resignation) दिया और कहा कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है. लौटेंगे. येदियुरप्पा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी और कावेरी नदी पर मेकेदतु परियोजना समेत राज्य के लंबित कार्यों पर चर्चा की.Also Read - Gujarat News: PM Modi ने गुजरात को दी विकास परियोजनाओं की सौगात, रेलवे स्टेशन पर बना पांच सितारा होटल, नेचर पार्क का भी उद्घाटन

दिल्‍ली स्थित कर्नाटक भवन में बीएस येदियुरप्पा ने इस सवाल पर कि क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया पत्रकारों से कहा, "बिल्कुल भी नहीं." मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है.

#WATCH “Not at all…,” says Karnataka CM BS Yediyurappa on being asked if he has resigned pic.twitter.com/mQDSI7g8Pu

