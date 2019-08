बेंगलुरु. कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के करीब एक महीने बाद बीएस येदियुरप्पा (CM BS Yediyurappa) मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. इसके लिए येदियुरप्पा ने राज्यपाल को 17 विधायकों के नामों वाली सूची सौंप दी है. इन सभी विधायकों को सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किए जाने की संभावना है. येदियुरप्पा के 26 जुलाई को मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार है. उन्होंने 29 जुलाई को विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित किया था. अब से कुछ ही देर बाद बेंगलुरू में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा.

बीस दिनों तक एक सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ सरकार चलाने के बाद मुख्यमंत्री ने बीते दिनों इसका विस्तार करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मंजूरी हासिल की है. कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला मंगलवार को साढ़े दस बजे राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. इससे पहले येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा था, ‘‘मंत्रिमंडल का विस्तार कल सुबह साढ़े 10 से साढ़े 11 बजे के बीच किया जाएगा. मैंने इस संबंध में पहले ही राज्यपाल को पत्र लिखा है. मैंने मुख्य सचिव से सभी इंतजाम करने को कहा है.’’ उन्होंने कहा कि विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की एक बैठक भी होगी.

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa proposes names of 17 MLAs to Governor for induction as Cabinet Ministers. pic.twitter.com/ncf6hjtBuN

— ANI (@ANI) August 20, 2019