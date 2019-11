नई दिल्‍ली: कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा ने बुधावार को आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्‍वागत किया है, जिसमें कर्नाटक के अयोग्‍य ठहराए गए 17 विधायकों को विधानसभा का उपचुनाव लड़ने के लिए इजाजत दी गई है. सीएम येदियुरप्‍पा ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्‍वागत करता हूं, जिससे सभी 17 विधायक उप चुनाव लड़ सकते हैं. कल से हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं. हम सभी 17 सीटें 101 फीसदी जीतने जा रहे हैं.

कर्नाटक के अयोग्‍य ठहराए गए 17 विधायकों को राहत, लड़ सकेंगे विधानसभा उप-चुनाव

येदियुरप्‍पा से जब सवाल किया गया क्‍या सभी 17 एमएलए बीजेपी ज्‍वाइन करने जा रहे हैं? तो उन्‍होंने जवाब में कहा कि शाम तक इंतजार कीजिए. मैं उनसे ( अयोग्‍य ठहराए गए विधायकों) विचार विमर्श करूंगा. मैं नेशनल लीडरशिप से भी चर्चा करूंगा. शाम में हम उचित निर्णय लेंगे.

#Karnataka CM BS Yediyurappa when asked ‘are all the 17 MLAs joining BJP?’: Just wait till evening. I will discuss with them, I will discuss with the national leadership also. We will take an appropriate decision in the evening. https://t.co/NHjIDyXFpc

सिद्धारमैया ने कहा-यह विधायकों के लिए एक सबक है

कर्नाटक के कांग्रेस के सीनियर नेता सिद्धारमैया ने कहा, ​​मैं पूरे फैसले का स्वागत करता हूं, यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें (17 अयोग्य विधायकों को) उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी है. यह उन विधायकों के लिए एक सबक है, जो किसी अन्य राजनीतिक दल शामिल होना चाहते है, उन पार्टियों के द्वारा फैलाई गई सनक, फरेब या जबरदस्‍ती के चलते.

Siddaramaiah, Karnataka Congress: I welcome the whole judgement, even that of Supreme Court allowing them ( 17 disqualified MLAs) to contest by-elections. It is a lesson for the MLAs who wanted to join any other political party on whims and fancies or coercion by other parties. pic.twitter.com/17rhjQuVzM

— ANI (@ANI) November 13, 2019