कर्नाटक के मुख्यमंत्री (Karnataka CM) बी एस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने आज सोमवार को पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot) को सौंप दिया है. कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सीएम बीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा (CM BS Yediyurappa's resignation is accepted) स्वीकार कर लिया है. उनसे अगले सीएम के शपथ लेने तक कार्यवाहक सीएम (caretaker CM) बने रहने को कहा है. येदियुरप्‍पा ने कहा, बताया कि उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बी.एस येदियुरप्पा ने कहा, "इस्तीफा देने के लिए किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला. ये मैंने खुद फैसला लिया ताकि सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद कोई और मुख्यमंत्री का पद संभाल सके. मैं अगले चुनाव में भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए काम करूंगा.

There is no quesiton about me leaving the state. I will continue to work for the welfare of the people in Karnataka: Outgoing CM BS Yediyurappa on being asked if he is willing to serve as a Governor pic.twitter.com/JSRq1oUc8F

