Karnataka CM Latest Updates: कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया है. राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री (Karnataka New CM) होंगे. पार्टी पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक यह फैसला लिया गया है.

मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद बसवराज एस बोम्मई ने कहा कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है. मैं गरीबों के कल्याण के लिए काम करने का प्रयास करूंगा. यह जन-समर्थक और गरीब-समर्थक शासन होगा.

It is a big responsibility in the given situation. I will strive to work for the welfare of the poor. It will be pro-people and pro-poor people governance: Karnataka CM elect Basavaraj S Bommai pic.twitter.com/FPSXRbB8ID

— ANI (@ANI) July 27, 2021