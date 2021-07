Karnataka CM Oath News: कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया है. राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री (Karnataka New CM) होंगे. बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक यह फैसला लिया गया है. बसवराज बोम्मई बुधवार यानी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. बसवराज बोम्मई ने बताया कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है. वह 28 जुलाई को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.Also Read - Karnataka CM Latest Updates: कर्नाटक में चुना गया नया मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई बनेंगे CM

बोम्मई ने कहा, 'मैंने राज्यपाल को विधायक दल के नेता के रूप में अपने चुनाव के बारे में सूचित कर दिया है. उन्होंने मुझे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है. हमने चर्चा की है और फैसला किया है कि मैं बुधवार सुबह 11 बजे शपथ लूंगा.'

Bengaluru | Basavaraj S Bommai to take oath as Karnataka CM at 11 am tomorrow pic.twitter.com/h4EILkuE5M

