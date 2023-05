Karnataka CM के लिए अब तीसरे नेता जी परमेश्वरा के समर्थकों ने किया प्रदर्शन

Karnataka CM : कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसके लिए अभी बेगलुरु से शुरू हुई कवायद दिल्ली के सियासी गलियारों में चल रही है. इस बीच अब मुख्यमंत्री पद के लिए तीसरे दावेदार के लिए उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री पद की मांग को लेकर धरना दिया है. कांग्रेस नेता जी परमेश्वर के समर्थकों ने उनके लिए मुख्यमंत्री पद की मांग को लेकर तुमकुरु में धरना दिया है.

जी परमेश्वर ने पहले खुद को अपनी पार्टी के डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था. सीएम पद की होड़ के बीच जी परमेश्वरा के समर्थकों की यह मांग कांग्रेस नेतृत्व के लिए और परेशानी है. उन्होंने कोराटागेरे विधानसभा सीट (TUMKUR RURAL) से जीत हासिल की है. वह डिप्टी सीएम, गृह मंत्री समेत अन्य विभाग के भी मंत्री रह चुके हैं.