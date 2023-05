Karnataka CM की रेस : सिद्धरमैया दिल्ली आए, डीके शिवकुमार बोले- मेरी अध्यक्षता में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतीं

नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की रेस में शीर्ष प्रबल दावेदार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया आज सोमवार को एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं. वहीं, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार भी आज दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं. मुख्यमंत्री पद के दूसरे प्रबल दावेदार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बड़ा बयान दिया है. शिवकुमार ने कहा, पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरी अध्यक्षता में कांग्रेस ने कर्नाटक में 135 सीट पर जीत हासिल की है. शिवकुमार ने कहा, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे और सिद्धरमैया को दिल्ली बुलाया है.

इस बीच कर्नाटक के लिए नियुक्त किए गए कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुशील शिंदे दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं. कर्नाटक के लिए कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों में से एक जितेंद्र सिंह दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं. पर्यवेक्षकों से कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर विधायकों की राय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है.

डीके शिवकुमार ने कर्नाटक सीएम वार्ता के लिए दिल्ली जाने से पहले कहा, “मैं एक अकेला आदमी हूं, मैं एक बात में विश्वास करता हूं कि साहस वाला अकेला आदमी बहुसंख्यक बन जाता है …जब हमारे सभी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी (2019 जद(एस)-कांग्रेस गठबंधन सरकार) थी, तब मैंने अपना दिल नहीं खोया.