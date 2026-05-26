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Karnataka Cm Siddaramaiah Resign Dk Shivakumar New Cm Congress Breaks Silence

कर्नाटक में होने वाला है सत्ता परिवर्तन? क्या सिद्धारमैया देंगे CM पद से इस्तीफा, कांग्रेस ने कर दिया साफ

Karnataka News: ऐसी खबरें चल रही थी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं. लेकिन कांग्रेस ने स्थिति साफ कर दी है और बताया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है.

कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने जैसी कोई बात नहीं है. (Photo from deccan herald)

कांग्रेस मुख्यालय में सियासी हलचल उस समय तेज हो गई, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अचानक दिल्ली पहुंचे. हर कोई यही जानना चाह रहा था कि क्या कर्नाटक में कुछ बड़ा होने वाला है? इस बीच, यह खबर आग की तरह फैल गई कि सिद्धारमैया सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं और शिवकुमार को मौका मिलेगा. लेकिन बैठक खत्म होने के बाद जो बयान सामने आए, उसने तमाम अटकलों पर अभी के लिए विराम लगा दिया है.

कांग्रेस ने साफ किया अपना रुख

कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने जैसी कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहेगी. इस दौरान सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों उनके साथ मौजूद रहे, ताकि पार्टी के भीतर किसी तरह की नाराजगी या गुटबाजी का संदेश बाहर न जाए. कांग्रेस ने साफ कर दिया कि दिल्ली में हुई बैठक किसी विवाद को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों की रणनीति बनाने के लिए थी.

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क्या है ढाई साल वाला फॉर्मूला?

बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद से ही यह चर्चा हमेशा होती रही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी में एक अनौपचारिक समझौता हुआ था. माना जा रहा था कि सिद्धारमैया ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद डीके शिवकुमार को जिम्मेदारी दी जाएगी. इसी वजह से जब दोनों नेताओं को अचानक दिल्ली बुलाया गया, तो राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई. डीके शिवकुमार समर्थकों को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया कि अभी किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना है.

क्यों टाल दिया गया सत्ता परिवर्तन?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने बहुत सोच-समझकर यह फैसला लिया है. सिद्धारमैया की पकड़ खासकर AHINDA यानी अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बैंक में काफी मजबूत मानी जाती है. ऐसे समय में नेतृत्व बदलने से सरकार और संगठन दोनों में मुश्किल पैदा हो सकती थी. कांग्रेस के लिए आने वाले राज्यसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं और पार्टी किसी भी तरह की अंदरूनी खींचतान से बचना चाहती है. यही वजह है कि आलाकमान ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया. पार्टी यह संदेश भी देना चाहती है कि उसके अंदर सबकुछ नियंत्रण में है.

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