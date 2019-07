बेंगलुरु: कर्नाटक में गठबंधन सरकार को सोमवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब विजयनगर से कांग्रेस विधायक आनंद सिंह ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है. सिंह ने कहा, हां, मैंने इस्तीफा दे दिया है. मैंने आज सुबह इस्तीफा दिया. यह बताए जाने पर कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने इस्तीफे की पुष्टि नहीं की है, सिंह ने कहा, ” क्या ऐसा है? तो मैं फिर से इस्तीफा दूंगा. अध्यक्ष ने कोई इस्तीफा मिलने से इनकार किया है.

कुमार ने कहा, मुझे कोई इस्तीफा नहीं मिला है. किसी ने इस्तीफा देने के लिए मुझसे संपर्क नहीं किया है. विधायक ने यह नहीं बताया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है. सिंह ने बताया कि वह राज्यपाल वजुभाई वाला से मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात के बाद इस्तीफे का कारण बताएंगे.

बता दें कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह भाजपा में शामिल होंगे. कांग्रेस में पिछले साल जब असंतोष चरम पर था तब सिंह एकांत में चले गए थे, लेकिन वह बाद में सामने आए थे और उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखाई थी. इस प्रकार की अटकलें भी तेज थीं कि कांग्रेस के कम से कम छह और विधायक भी पार्टी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं.

Karnataka: Congress’ Anand Singh arrives at the Raj Bhavan in Bengaluru. Earlier today, he had submitted his resignation from his assembly membership. pic.twitter.com/QTJJ8Al9Oy

— ANI (@ANI) July 1, 2019