बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता (Leader of Opposition in Karnataka Assembly) सिद्धरमैया (Siddaramaiah) और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (Karnataka Congress President) डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) आज सोमवार को महंगाई के विरोध में बैलगाडी से विधानमंडल के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार अन्य पार्टी नेताओं के साथ मुद्रास्फीति के विरोध में राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए बैलगाड़ियों पर विधानसभा पहुंचे.

#WATCH | Karnataka Congress President DK Shivakumar will reach the Legislative Assembly in bullock carts to participate in the Monsoon session of the state legislature to protest against inflation pic.twitter.com/b5zbKWXXYO

विधानसौध में 13 से 24 सितंबर तक दस दिनों तक यह सत्र चलेगा। विधानसौध में विधानमंडल एवं सचिवालय दोनों ही हैं.

महंगाई तथा राज्य एवं केंद्र सरकारों की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन के तौर पर सिद्धरमैया सोमवार नौ बजे बैलगाड़ी से विधानसौध के लिए रवाना हुए. उनके कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी दी. उधर, कांग्रेस की राज्य इकाई ने भी एक बयान जारी करके बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भी अपने निवास से बैलगाड़ी पर सवार होकर विधानसौध के लिए निकले चुके हैं.

#WATCH | Leader of Opposition in Karnataka Assembly Siddaramaiah, State Congress president DK Shivakumar along with other party leaders arrive at Legislative Assembly on bullock carts to participate in the Monsoon session of the state legislature to protest against inflation pic.twitter.com/0HRgOgkPET

— ANI (@ANI) September 13, 2021