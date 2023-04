डीके शिवकुमार का आरोप- 'कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करने का सीएम कार्यालय बना रहा अधिकारियों पर दबाव'

Karnataka Elections 2023: कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि तीन बार के पूर्व विधायक विश्वनाथ पाटिल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है. इस दौरान डीके शिवकुमार ने बीजेपी की कानूनी टीम और सीएम कार्यालय कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. मैं चुनाव आयोग से सीएम के कॉल रजिस्टर को इकट्ठा करने का अनुरोध करता हूं. सावदत्ती में भी ऐसा ही हुआ. सीएम ने खुद अधिकारियों को फोन किया. डीके शिवकुमार ने कहा कि आप जानते हैं कि मेरे कई बार नामांकन दाखिल करने के बाद भी उन्होंने मेरे मामले में कैसे कार्रवाई की.उन्होंने मेरे आवेदन को भी अयोग्य ठहराने की कोशिश की.

रिटर्निंग अधिकारियों को आवेदकों के आवेदन स्वीकार करने के लिए कहने के लिए सीएम कार्यालय खुद कदाचार में भाग ले रहा है, सीएम खुद इसमें शामिल हैं.