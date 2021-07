ये वीडियो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्‍यक्ष (Karnataka Congress President) डीके शिवकुमार का (DK Shivakumar) है, जिसमें वह एक पार्टी कार्यकर्ता को थप्‍पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं. ये वीडियो कल शुक्रवार का है, जब कर्नाटक कांग्रेस अध्‍यक्ष डीके शिवकुमार मांडया में थे. कर्नाटक कांग्रेस के चीफ मांडया में अपने पार्टी के लोगों के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं. उनके बगल में चल रहा कांग्रेस कार्यकर्ता अपना हाथ उनके कंधे पर रखने की कोशिश करता है, तभी यह बात डीके शिवकुमार को नागवार गुजरी और उसे तेजी से थप्‍पड़ जड़ दिया. इसी दौरान यह वाकया कैमरों में कैद हो गया, क्‍योंकि कई लोग डीके शिवकुमार का मांडया में उस वक्‍त वीडियो बना रहे हैं.Also Read - Maharashtra News: पेट्रोल-डीजल के खिलाफ नेताजी कर रहे थे नारेबाजी, बैलगाड़ी के बैल हो गए नाराज, फिर हुआ ये...

#WATCH Karnataka Congress President DK Shivakumar slaps a party worker for trying to put his hand on his shoulder in Mandya yesterday pic.twitter.com/6ldIB08mdw

— ANI (@ANI) July 10, 2021