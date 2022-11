कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ (Bharat Jodo Yatra) के ट्विटर हैंडल को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने के निर्देश दिये हैं. कोर्ट की यह कार्रवाई कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है. बता दें कि कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी.

फिल्म KGF-2 के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के लिए जो वीडियो बनाए हैं, उनमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया गया है. इसे लेकर मेकर्स ने बेंगलुरु की एक अदालत में FIR दर्ज कराई थी. मामले में राहुल गांधी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने Twitter को निर्देश दिया Indian National Congress और भारत जोड़ो यात्रा के अकाउंट को अगली सुनवाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाए. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.