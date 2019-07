बेंगलुरु: एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कर्नाटक की गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर सोमवार को फैसला होने की उम्मीदों के बीच राजनीतिक दल महत्वपूर्ण विश्वास मत के लिये गुपचुप तरीके से अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं. गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और जद(एस) में जहां विस्तृत बैठकों का दौर जारी है वहीं प्रदेश भाजपा प्रमुख बी एस येदियुरप्पा ने भी पार्टी विधायकों से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की.

