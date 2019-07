बेंगलुरूः कर्नाटक में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है. आज सुबह राज्यपाल से मिलकर उन्होंने राज्य में सरकार बनाने की बात कही. राज्यपाल से मुलाकात के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि वह आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. वैसे अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि येदियुरप्पा ने अपने स्तर पर सरकार बनाने का दावा पेश किया या फिर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से उनको हरी झंडी मिलने बाद उन्होंने ऐसा किया. दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस-जनता दल (एस) गठबंधन की सरकार गिरने के दो दिन बाद यानी गुरुवार शाम तक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सरकार गठन को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाया था. इस कारण गुरुवार को भाजपा खेमे ने केवल आंतरिक बैठकें की थी. उसने कोई कदम नहीं उठाया था.

BS Yeddyurappa,BJP: I just met the Governor, I will take oath as Chief Minister today at 6 pm. #Karnataka pic.twitter.com/LkemKmqQP6

— ANI (@ANI) July 26, 2019