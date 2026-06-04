कर्नाटक कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, प्रियांक खड़गे को गृह मंत्रालय; जानिए किसे मिला कौन-सा मंत्रालय

कर्नाटक सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है. प्रियांक खड़गे को गृह मंत्रालय, जबकि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने वित्त और कैबिनेट मामलों की जिम्मेदारी अपने पास रखी है. जानिए किस मंत्री को कौन-सा विभाग मिला.

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सरकार के सबसे अहम विभागों में शामिल बेंगलुरु विकास विभाग कृष्णा बायरे गौड़ा को सौंपा गया है. (Photo from IANS)

कर्नाटक की नई सरकार में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार (4 जून) को स्पष्ट कर दिया कि मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन हो चुका है और राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है. नई लिस्ट के अनुसार, सीएम शिवकुमार ने अपने पास वित्त, कैबिनेट मामलों, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, खुफिया विभाग और अन्य गैर-आवंटित विभाग रखे हैं. वहीं उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर को राजस्व और खेल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. चलिए आपको बताते हैं किस मंत्री को कौन-सा विभाग मिला है?

प्रियांक खड़गे को मिला गृह मंत्रालय

नई सूची में सबसे ज्यादा चर्चा प्रियांक खड़गे को गृह मंत्री बनाए जाने की हो रही है. उन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि इंटेलिजेंस शाखा सीधे मुख्यमंत्री के पास रहेगी. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), बायोटेक्नोलॉजी और ई-गवर्नेंस भी उनके अधीन होंगे. यू.टी. खादर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मिला है, जबकि ईश्वर खंड्रे को ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग सौंपा गया है.

वहीं, के.एच. मुनियप्पा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्रालय मिला है. के.जे. जॉर्ज ऊर्जा और पर्यटन विभाग संभालेंगे। एम.बी. पाटिल को बड़े और मध्यम उद्योग तथा आधारभूत संरचना विकास विभाग दिया गया है. रामलिंगा रेड्डी को प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जबकि सतीश जारकीहोली लोक निर्माण विभाग का नेतृत्व करेंगे.

बेंगलुरु विकास की कमान कृष्णा बायरे गौड़ा को

सरकार के सबसे अहम विभागों में शामिल बेंगलुरु विकास विभाग कृष्णा बायरे गौड़ा को सौंपा गया है. उनके पास ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट, बीबीएमपी से जुड़े विभिन्न नगर निगम, बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (BWSSB) और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (BMRCL) जैसी प्रमुख एजेंसियों की जिम्मेदारी भी रहेगी.

इसके अलावा, डॉ. यतिंद्र सिद्धारमैया को शहरी विकास विभाग दिया गया है. वे कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड, KUIDFC और कई शहरी विकास प्राधिकरणों की निगरानी करेंगे. ब्यारथी सुरेश को परिवहन विभाग सौंपा गया है, जबकि शरण प्रकाश पाटिल को चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय मिला है. इस तरह सरकार ने शहरी विकास, परिवहन और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देकर संतुलन बनाने की कोशिश की है.

विभागों को लेकर नाराजगी की भी रही चर्चा

विभागों के आवंटन को लेकर नाराजगी की भी खबरें सामने आईं हैं. कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, रामलिंगा रेड्डी बेंगलुरु विकास विभाग चाहते थे, लेकिन यह जिम्मेदारी कृष्णा बायरे गौड़ा को दी गई. बताया जा रहा है कि रेड्डी ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री शिवकुमार के सामने भी रखी थी. हालांकि पार्टी नेतृत्व ने अंततः विभागों का अंतिम फैसला कर दिया.

जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल के अगले विस्तार पर भी विचार चल रहा है और 10 जून के आसपास कुछ नए चेहरों को सरकार में शामिल किया जा सकता है. हालांकि पार्टी नेतृत्व ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. नई टीम के गठन के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि शिवकुमार सरकार अपने शुरुआती फैसलों और कामकाज से जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है.