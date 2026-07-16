एक घर, दो खून और रहस्यमयी सन्नाटा... लाशों के पास बैठ मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी पत्नी

Doctor Killed In Karnataka: कर्नाटक के धारवाड़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 45 साल के डॉक्टर डॉ. किरण होनन्नावर की उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई. शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि इस वारदात को उनकी पत्नी प्रियंका कट्टानहल्ली ने अंजाम दिया. प्रियंका भी डॉक्टर हैं. इस हमले में दोनों का 8 साल का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस जब फ्लैट के अंदर पहुंची तो हर तरफ खून फैला हुआ था. इसी दौरान एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी महिला बिस्तर पर लेटी हुई मोबाइल चला रही थी, जबकि पति और बेटा खून से लथपथ पड़े थे.
पुलिस के मुताबिक, मंगलवार रात और बुधवार सुबह डॉ. किरण के रिश्तेदार और दोस्त लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे. हर बार फोन उनकी पत्नी प्रियंका ने उठाया. पहले उन्होंने कहा कि किरण आराम कर रहे हैं. बाद में बताया कि वह ड्यूटी पर गए हैं. काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर परिवार के लोग बुधवार शाम फ्लैट पहुंचे. दरवाजा खुलने के बाद उन्होंने अंदर का मंजर देखा तो सभी हैरान रह गए. कमरे में डॉ. किरण की लाश पड़ी थी, बेटा घायल हालत में था और प्रियंका बेड पर लेटकर मोबाइल इस्तेमाल कर रही थीं.
घटना की जानकारी मिलने के बाद हुबली-धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन. शशिकुमार मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान उन्होंने देखा कि 8 साल का बच्चा अभी जिंदा है और उसकी सांस चल रही है. इसके बाद बिना देर किए उसे निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि डॉ. किरण धारवाड़ के चिरायु अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट थे. उनकी पत्नी प्रियंका ने एमबीबीएस और आंखों के इलाज की पढ़ाई की थी. दोनों अपने बेटे के साथ पवन हाई स्कूल के सामने एक अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर रहते थे.
पुलिस की शुरुआती जांच में अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि घटना के समय घर में कोई बाहरी व्यक्ति आया था. अधिकारियों का कहना है कि उस समय फ्लैट में केवल पति, पत्नी और उनका बेटा मौजूद थे. पड़ोसियों ने भी सुबह से कई बार परिवार से संपर्क करने की कोशिश की थी. प्रियंका ने उन्हें भी यही बताया कि उनके पति बाहर गए हैं और वह घर के अंदर हैं. पुलिस अब मोबाइल कॉल, बातचीत और घर के अंदर हुई हर गतिविधि की जांच कर रही है ताकि पूरी घटना की सच्चाई सामने आ सके.
पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना कब हुई, इसकी वजह क्या थी और वारदात से पहले घर के अंदर क्या हुआ था. पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ करेगी और उसके मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल हिस्ट्री और दूसरे सबूतों की भी जांच करेगी. फिलहाल घायल बच्चे का इलाज जारी है. पुलिस का कहना है कि सभी सबूतों और जांच के बाद ही पूरे मामले की सही तस्वीर सामने आएगी.
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