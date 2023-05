Karnataka Elections 2023: आसमान में डीके शिवकुमार के हेलिकॉप्टर से टकराई चील, बाल-बाल बचे कांग्रेस नेता

Karnataka Assembly Elections 2023: कर्नाटक में कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार आज मंगलवार को एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गए. बताया गया कि एक चुनावी सभा के रास्ते के दौरान उनके हेलिकॉप्टर को आसमान में एक चील ने टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हेलिकॉप्टर का शीशा तक टूट गया.

एएनआई के मुताबिक घटना होसकोटे के पास की है. वह मुलाबागिलु में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे. हादसे में कांग्रेस नेता के कैमरामैन को मामूली चोटें आई हैं.