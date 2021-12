बेलागावी (कर्नाटक): बेंगलुरु में शिवाजी महाराज की प्रतिमा विरूपित किए जाने के दावे के बाद यहां उपद्रवी तत्वों ने स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी एवं सरकारी वाहनों पर पथराव किया. पुलिस सूत्रों ने कहा कि इन मामलों के संबंध में 27 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना के मद्देनजर शनिवार को कर्नाटक सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की. ठाकरे ने कहा, कन्नड़ अत्याचार और विकृत मानसिकता वाली घटनाओं को रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की. ठाकरे ने कहा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज न केवल महाराष्ट्र के बल्कि पूरे देश के लिए पूज्य हैं. उनका कोई भी अनादर और अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.Also Read - BSP चीफ मायावती का आरोप, सपा, बीजेपी और कांग्रेस ने गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण में अड़ंगा लगाया

शुक्रवार रात की इन घटनाओं को नियम विरूद्ध बताते मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्होंने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

Later another case was registered when a few miscreants vandalised the Sangolli Rayanna statue last night. After the investigation, we’ve arrested a total of 27 people till now from both cases: Belagavi DCP Vikram Amte pic.twitter.com/UDWhlGw5gN

बेंगलुरू में शिवाजी महाराज की प्रतिमा कथित तौर पर विरूपित करने की खबरें आने के बाद भीड़ हिंसा पर उतारू

पहले उत्तर बेलागावी में एक घटना में आधी रात को संभाजी सर्किल के समीप भीड़ एकत्रित हो गई और उसने नारेबाजी और सरकारी और पुलिस वाहनों पर पथराव करना शुरू कर दिया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरू में शिवाजी महाराज की प्रतिमा कथित तौर पर विरूपित करने की खबरें आने के बाद भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई. पुलिस ने बीच-बचाव किया और स्थिति पर काबू पाया.

प्रतिमाओं में तोड़फोड़ के बाद इलाके में पुलिस बल को तैनात

संगोली रायन्ना सेने शिवराज होलीमठ के अध्यक्ष ने शनिवार को तिलकवाड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज करायी कि दक्षिण बेलागावी के अंगोल में उनके घर के सामने रखी संगोली रायन्ना की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गयी है. यह प्रतिमा अभी स्थापित नहीं की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने शुक्रवार रात को प्रतिमा क्षतिग्रस्त की और जब उन्होंने शोर मचाया तो वे भाग गए. पुलिस ने बताया कि प्रतिमा को तिलकवाड़ी थाने लाया गया है और इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है.

Karnataka | In the wake of protests after the desecration of the Chhatrapati Shivaji Maharaj & Sangolli Rayanna statues last night, a prohibitory order has been extended under Sec 144 CRPC from 6AM on Dec 19 to 6AM on Dec 20 in Belagavi: Dr K. Thiyagarajan, Police Commissioner https://t.co/pmafAddI5l

— ANI (@ANI) December 18, 2021