बेंगलुरू. कर्नाटक के बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों से अभी तक करीब 43,000 लोगों को बचाया गया है. यहां बारिश के प्रकोप के कारण नौ लोगों की मौत हो चुकी है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सबसे अधिक प्रभावित बेलगावी जिले से 40,180 लोगों को बचाया गया है. जिले में छह लोगों की मौत हो चुकी है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तर कन्नड़ जिले में बारिश से संबंधित घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई. यहां से अभी तक 3,088 लोगों को बाहर निकाला गया है. भारी बारिश के कारण रेल यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है. श्रीबागिलू इलाके के पास सकलेशपुर से सुब्रमण्या रोड घाट मार्ग पर भारी बारिश के कारण रेल मार्ग बंद हो गया है. इस कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है. बारिश के कारण हुए भूस्खलन से रेलवे ट्रैक पर मलबा जमा है, जिसे निकालने का काम चल रहा है.

Kanataka: Holiday announced in schools & colleges by respective District Administrations in rain-affected districts- Kodagu, Dharwad, Mangaluru, Hassan, Belagavi, Mysore, Karwar and Udupi pic.twitter.com/1c05qWKYMg

— ANI (@ANI) August 8, 2019