Karnataka Politics: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्यूलर (JDS) नेता एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने कांग्रेस पार्टी (Congress party)पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी (BJP)की जमकर तारीफ भी की है. उन्होंने कहा है कि वह आज भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री (Karnataka CM)बने रहते, अगर उनके संबंध बीजेपी से अच्छे होते. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के कारण उन्होंने सब कुछ खो दिया है.

कुमारस्वामी ने कहा, 'मैं अभी भी मुख्यमंत्री होता अगर मैं बीजेपी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता. 2006-2007 में और 12 साल की अवधि में मैंने जो सद्भावना अर्जित की थी, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के कारण सब कुछ खो दिया.'

उन्होंने यह भी कहा, '2018 में सीएम बनने के बाद सिर्फ एक महीने के समय में मैंने आंसू क्यों बहाए? मुझे पता था कि क्या चल रहा है.भाजपा ने 2008 में मुझे चोट नहीं पहुंचाई, जिस तरह से कांग्रेस ने 2018 में मेरे साथ किया था.'

Why did I shed tears in just a month’s time after I became CM in 2018? I knew what was going on. The BJP did not hurt me in 2008 the way the Congress did in 2018: HD Kumaraswamy, former Karnataka CM and JD(S) leader (5.12) https://t.co/1jxLp9i7TS

