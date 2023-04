कर्नाटक में टिकट कटने से नाराज पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार, जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, कहा-जरूर लड़ूंगा चुनाव

Karnataka Assembly Elections 2023: कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. जिसके बाद पार्टी में बगावत शुरू हो गई. इस लिस्ट में हुबली-धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से छह बार के विधायक भाजपा के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार का नाम नहीं है.भाजपा के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार ने मंगलवार को पार्टी आलाकमान से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है. उनका कहना है कि वह निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे. मंगलवार शाम को एक मीडिया ब्रीफिंग में बोलते हुए शेट्टार ने दावा किया कि उन्हें इस संबंध में आलाकमान से आखिरी समय पर एक फोन आया था.

उन्होंने कहा कि मैं बहुत निराश हूं. मैंने तीन दशकों से अधिक समय तक पार्टी के लिए काम किया है और इसे बनाने में मदद की है.अगर उन्होंने मुझे 2-3 महीने पहले सूचित किया होता तो मैं मान जाता. लेकिन मैंने पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और नामांकन दाखिल करने से कुछ दिन पहले ही मुझे चुनाव न लड़ने के लिए कह दिया गया है.