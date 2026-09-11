वंदे मातरम पर कर्नाटक ने बदला केंद्र सरकार का कानून- सरकारी कार्यक्रमों में गाए जाएंगे दो ही छंद

वंदे मातरम पर एक बार फिर देश की सियासत गरमा गई है. कर्नाटक ने केंद्र सरकार के उस कानून को बदल दिया है, जिसमें राष्ट्र गान से पहले वंदे मातरम के पूर्ण गायन का नियम बनाया गया था.

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कर्नाटक सरकार ने वंदे मातरम को 2 छंद तक किया सीमित (तस्वीर: @ANI)

वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने संसद में नियम बनाया था कि जब भी वंदे मातरम् और राष्ट्रीय गान जन गण मन एक साथ बजाए जाएं, तो वंदे मातरम् के सभी छह छंद राष्ट्रीय गान से पहले गाए जाएं. कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस कानून को बदल दिया है. राज्य की डीके शिवकुमार सरकार ने आदेश दिया है कि उसके कार्यक्रमों में अब वंदे मातरम् के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएं. हालांकि राज्य सरकार के किसी कार्यक्रम में अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल की उपस्थिति होगी तो तब वहां वंदे मातरम के सभी 6 छंद ही गाए जाएंगे. तब ये कार्यक्रम इसका अपवाद होंगे.

यह आदेश राज्य कैबिनेट द्वारा राज्य में सरकारी कार्यक्रमों और समारोहों में राष्ट्रीय गीत बजाने या गाने संबंधी लिए गए निर्णय के बाद आया है. बता दें जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि जब भी वंदे मातरम् और राष्ट्रीय गान जन गण मन एक साथ बजाए जाएं, तो वंदे मातरम् के सभी छह छंद राष्ट्रीय गान से पहले गाए जाएं. केंद्र सरकार ने यह निर्देश वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाने के दौरान आया था.

कांग्रेस सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है और कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने बीते 19 अगस्त को अपने 1937 के प्रस्ताव पर अडिग रहने का फैसला किया. इसके तहत पार्टी कार्यक्रमों में केवल दो छंद ही गाए जाते हैं. यह फैसला भाजपा के आरोपों के बाद लिया गया था कि कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम् का पूरा संस्करण न गाकर इसका अपमान किया है. अब राज्यो में मौजूद कांग्रेस सरकारों ने पार्टी लाइन पर चलते हुए इसे सरकारी कार्यक्रमों में भी दो ही छंद गाने का फैसला करना शुरू कर दिया है.

राज्य सरकार ने कहा कि यह आदेश एकरूपता, गरिमा और अवसर के अनुरूप उचित प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए है. यह कदम राष्ट्रीय गीत गाने को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच आया है. भाजपा ने पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी ने गीत को बीच में रुकवाने के लिए कहा था और माफी की मांग की थी.

केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने दृढ़ रुख अपनाते हुए कहा कि पार्टी अपने रुख से नहीं हटेगी. उन्होंने कहा, ‘हम वंदे मातरम् के केवल दो छंद गाते हैं. हम पूरा गीत नहीं गाते. क्या वे हमें जेल में डाल देंगे? डाल दें. हम तैयार हैं.’