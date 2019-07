बेंगलुरू: कर्नाटक में अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के 11 बागी विधायकों ने मंगलवार को यहां पार्टी के विधायकों की बैठक में भाग नहीं लिया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पार्टी प्रवक्ता रवि गौढ़ा ने यहां आईएएनएस से कहा, “विधानसभा में उपस्थित रहने के लिए सात जुलाई को नोटिस मिलने के बावजूद बागी विधायकों में से कोई भी विधायक कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुआ.”

पार्टी के 78 विधायकों में से लगभग 60 लोग पार्टी की बैठक में उपस्थित थे जबकि पांच से छह विधायकों ने पहले ही विधायक दल के नेता सिद्धारमैय्या को बैठक में उपस्थिति में अपनी असमर्थता के बारे में बता दिया था.

Siddaramaiah: K’taka Congress is seeking disqualification of members for their anti-party activity.They colluded with BJP.I request them to come back&withdraw their resignation.We’ve decided to file petition before speaker to disqualify them&request him to not accept resignation. pic.twitter.com/tcYrYNu0Ri

— ANI (@ANI) July 9, 2019