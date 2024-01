कर्नाटक में प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी नहीं, BJP सांसद का आरोप- सिद्धारमैया लोगों को अलग कर रहे हैं

कर्नाटक सरकार द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है. इसपर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, “कर्नाटक का अयोध्या और श्री राम के साथ एक बहुत ही विशेष संबंध है, क्योंकि हम हनुमान की भूमि हैं.” यहां तक ​​कि श्री राम की मूर्ति भी कर्नाटक के एक मूर्तिकार द्वारा कर्नाटक में पाए गए एक पत्थर पर बनाई गई थी. पूरे समारोह में शामिल साधु-संत भी कर्नाटक के हैं. यह स्वाभाविक है कि कर्नाटक के लोग इस युग का गवाह बनना चाहते हैं, अपने परिवारों और समुदाय के साथ टीवी पर लाइव देखें और इस महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाएं.

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीएम सिद्धारमैया, जिनके नाम में ‘राम’ है, कर्नाटक के लोगों को हतोत्साहित और अलग कर रहे हैं. मैं मांग करता हूं कि 22 जनवरी की तारीख घोषित की जानी चाहिए. कर्नाटक में सार्वजनिक अवकाश, क्योंकि इससे बच्चों को अपने दादा-दादी के साथ समय बिताने और श्री राम के बारे में जानने का मौका मिलेगा.”

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: On Karnataka government not declaring a public holiday on 22nd January on the occasion of Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya, BJP MP Tejasvi Surya says, “Karnataka shares a very special bond with Ayodhya and Shri Ram because we are the land of Shri… pic.twitter.com/bQBYEmoZXq

