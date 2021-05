Karnataka, X-Ray, CT-Scan, COVID-19, Coronavirus, Karnataka Govt, News: कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने राज्‍य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ( COVID-19 infection) के मद्देनजर सीटी स्‍कैन (CT-Scan) और डिजिटल एक्‍स-रे (Digital X-Ray) की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए नई दरें तय की हैं. कर्नाटक सरकार ने कोविड -19 संक्रमण का पता लगाने के लिए बढ़ रही सीटी-स्कैन और एक्स-रे की जरूरत के मद्देनजर इनकी दरें तय करने का फैसला किया है. वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो जाएगा. Also Read - Tamil Nadu में हर फैमिली को Rs 4 हजार की कोरोना राहत, CM का पद संभालते ही स्टालिन ने आदेश पर किए साइन

बता दें कर्नाटक में वर्तमान में एक्‍टिव मरीजों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है और गुरुवार को संक्रमण के 49,058 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें बेंगलुरु शहरी जिला से 23,706 मामले आए. Also Read - Covid 19 Positive Story: 11 महीनों में चार बार कोरोना संक्रमण का हुआ शिकार, अब प्लाज्मा डोनेट कर बचा रहे लोगों की जान

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने कहा, ” चूंकि कोविड -19 संक्रमण का पता लगाने के लिए सीटी-स्कैन और एक्स-रे की जरूरत तेजी से बढ़ रही है. सरकार ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में सीटी-स्कैन और डिजिटल एक्स-रे की कीमत क्रमशः 1,500 रुपए और 250 रुपए करने का फैसला किया है. Also Read - Covid-19: US में भारतीय शेफ ने 4 करोड़ रुपए से ज्‍यादा जुटाए, भारत को भेजी सहायता

Since CT- Scan or X-Ray is becoming increasingly necessary to detect COVID-19 infection, Government has decided to cap the price of CT-Scan and Digital X-Ray in private hospitals and labs at Rs 1,500 and Rs 250 respectively: Dr. K Sudhakar, Karnataka Health Minister

(File photo) pic.twitter.com/HDK6vht6ec

— ANI (@ANI) May 7, 2021