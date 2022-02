Karnataka Hijab Controversy: भाजपा के उडुपी विधायक और महिला सरकारी पीयू कॉलेज में कॉलेज विकास समिति के अध्यक्ष के रघुपति भट्ट ने कर्नाटक हिजाब विवाद में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि “सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) इस मामले को लेकर अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है. उन्होंने कहा कि हमारी 6 लड़कियां निर्दोष हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सीएफआई के नियंत्रण में हैं. वे उन्हें किसी खास जगह पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनसे प्रशिक्षण पाकर ही लड़कियां ये सब कर रही हैं. सीएफआई ने लड़कियों को प्रशिक्षित किया है.Also Read - Karnataka Hijab Controversy: विदेश मंत्रालय की सख्त टिप्पणी-ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप ना करें

#WATCH Karnataka | “CFI (Campus Front of India) wants political gain. Our 6 girls are innocent but in their control. They had special training in a hidden place: K Raghupathi Bhat, BJP’s Udupi MLA & president of college development committee at Women’s Govt PU College#HijabRow pic.twitter.com/PDHNrTVhQD

— ANI (@ANI) February 12, 2022