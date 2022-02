Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर जहां देश के कई राज्यों में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है. वहीं कई अन्य देशों ने भी इस मामले में अपनी टिप्पणी की है, जिसपर विदेश मंत्रालय ने सख्त ऐतराज जताया है और शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड पर कुछ देशों की टिप्पणियों पर कहा है कि कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड के बारे में मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच के अधीन है, ऐसे में इस मामले में कोई अन्य देश टिप्पणी ना करें, हस्तक्षेप ना करें. ये हमारा आंतरिक मामला है. इस तरह की टिप्पणियों हमें मंजूर नहीं हैं.Also Read - Hijab Controversy:आज लुधियाना में निकलेगा ‘हिजाब मार्च’, कई राज्यों में गरमाया विवाद

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, 'कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) में सुनवाई चल रही है. हमारा संवैधानिक ढांचा और तंत्र, साथ ही साथ हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति, ऐसे संदर्भ हैं जिनमें मुद्दों पर विचार किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है. जो लोग भारत को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें इन वास्तविकताओं की उचित समझ होगी. हमारे आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'

A matter regarding dress code in some educational institutions in Karnataka is under judicial examination by Karnataka High Court…Motivated comments our internal issues aren’t welcome: MEA on comments by some countries on dress code in some educational institutions in Karnataka pic.twitter.com/5wA3MZkm5W

— ANI (@ANI) February 12, 2022