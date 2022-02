Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद देश के कई हिस्सों में फैल गया है. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में बीते कई दिनों से रोजाना हिजाब मामले की सुनवाई भी चल रही है, हालांकि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है. इन सबके बीच कर्नाटक सरकार ने धार्मिक पहनावे को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. कर्नाटक की बासवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) सरकार ने अगले आदेश तक राज्य के शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार के धार्मिक पहनावे पर रोक लगा दी है.Also Read - Ranji Trophy: IPL से पहले Manish Pandey ने मचाया तहलका, 22 बाउंड्री की मदद से ठोके 156 रन

Karnataka Minority Welfare Department restrains students of schools under the Dept from wearing saffron shawls, scarfs, hijab, religious flags or similar inside classrooms until further orders pic.twitter.com/xPjfR74Np6

— ANI (@ANI) February 17, 2022