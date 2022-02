Karnataka Hijab Row Latest Update: कर्नाटक में हिजाब मामले पर विवाद जारी है. कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर एक बार फिर हिजाब मामले की सुनवाई होगी. इन सबके बीच राज्य सरकार ने 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूलों-कॉलेजों को बुधवार (16 फरवरी) से खोलने का फैसला किया. मालूम हो कि राज्य में 10वीं कक्षा तक के स्कूल सोमवार (14 फरवरी) से खोले जा चुके हैं. हिजाब पहनकर स्कूल-कॉलेज में प्रवेश को लेकर हुए विवाद के बाद स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था. कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया.Also Read - Hijab Row: हिजाब विवाद पर आया Nitish Kumar का बयान, जानें क्या बोले बिहार के सीएम

#KarnatakaHijabRow | Pre-University colleges and degree colleges to reopen from February 16: Primary and Secondary Education Minister BC Nagesh

