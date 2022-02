Karnataka Hijab Row Latest Update: हिजाब को लेकर कर्नाटक के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त ने शहर में अगले दो हफ्तों के लिए सभा और विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है. बेंगलुरु पुलिस की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, बुधवार से अगले दो हफ्तों के बीच बेंगलुरु में स्कूल, पीयू कॉलेज, डिग्री कॉलेज और इसी तरह के अन्य शिक्षण संस्थानों के गेट से 200 मीटर के दायरे के भीतर किसी भी प्रकार की सभा, आंदोलन या विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंधित रहेगा.Also Read - Karnataka Hijab Row: हिजाब मामले पर लालू का बड़ा बयान-गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है देश, भाजपा की अब हार तय

Gatherings, agitations or protest of any type within the area of 200-meter radius from the gate(s) of schools, PU colleges, degree colleges or other similar educational institutions in Bengaluru city, prohibited for two weeks with immediate effect: Police Dept, Govt of Karnataka pic.twitter.com/zoxCYQ9SOo

— ANI (@ANI) February 9, 2022