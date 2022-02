Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) के बीच तुमकुरु जिले में धारा 144 लागू कर (Section 144 imposed in Tumakuru district) दी गई है. तुमकुरु के उपायुक्‍त वाईएस पाटिल ने कहा, तुमकुरु जिले में कल 16 फरवरी की सुबह 6 बजे से धारा पीयू कॉलेजों, कॉलेजों और स्‍कूलों के खुलने से पहले 144 लागू अगले आदेश तक लागू कर दी गई है. यह आदेश पीयू कॉलेजों, डिग्री और अन्य कॉलेजों के 200 मीटर में लागू किया गया है.Also Read - Hijab Row: कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बोले- हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश लागू करने को प्रतिबद्ध, प्रशासन ने धर्मगुरुओं संग मीटिंग की

Karnataka | Section 144 imposed in Tumakuru district from 6 am of 16th February till next order ahead of PU colleges reopening. The order is applicable in 200 meters of PU colleges, degree and other colleges: YS Patil, Deputy commissioner, Tumakuru#HijabRow

— ANI (@ANI) February 15, 2022