Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में मंगलवार को हिजाब विवाद में हिंसक घटनाएं भी सामने आईं हैं और राष्‍ट्रीय ध्‍वज को झुकाने की अफवाह भी फैलाई गई है. शिवमोगा के एसपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि आज शिवमोग्गा जिले में प्रमुख रूप से छात्रों के दो समूहों के बीच झड़पें में पथराव की कई घटनाएं हुईं है. शुरुआत में शहर की सीमा में एक सरकारी डिग्री कॉलेज में इसकी शुरुआत हुई. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात को क़ाबू किया. हमने ये भी पाया कि छात्रों के अलावा कुछ असमाजिक तत्व इसमें शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाज़ी की हम बहुत जल्द गिरफ्तारी करेंगे. वहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले की बुधवार को सुनवाई करेगा.Also Read - नेहरू ने अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए गोवा को 15 साल गुलामी में रहने को छोड़ दिया था: PM मोदी

कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच इस राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा, एक 1 फरवरी तक पूरी स्थिति नियंत्रण में थी, जब कुछ राजनीतिक दलों ने इसे उकसाया तो समाज के दूसरे वर्ग की भी प्रतिक्रिया हुई. हम छात्रों से अपील करते हैं कि वे कानून अपने हाथ में न लें. Also Read - Hijab Controversy: कर्नाटक का हिजाब विवाद पहुंचा मुंबई के पास, भिवंडी में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान

Karnataka Hijab Row | Whole situation was under control till Feb 1, only when some political parties instigated it there was reaction from the other section of society also. We appeal to students not to take law into their hands: State Primary&Secondary Edu Minister BC Nagesh pic.twitter.com/K7DATmJ9rk

एसपी ने यह भी कहा कि यह भी एक अफवाह फैलाई गई कि एक पोल में राष्ट्रीय ध्वज को झुकाकर भगवा झंडा लहराया गया, जो कि सत्य नहीं है. उस पोल पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, पोल खाली था. हमे कुछ वीडियो मिले हैं, जिसके आधार पर हम गिरफ़्तारी करेंगे. 3 FIR दायर की गई है.

Correction | There was a report that the national flag was lowered & in place of that a saffron flag was put up but there was no national flag on the pole*. Only a saffron flag was hoisted on top of the pole*& later they removed it themselves: Shivamogga SP BM Laxmi Prasad

