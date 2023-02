कर्नाटक: हॉस्टल का खाना खाते ही बीमार पड़े मेडिकल कॉलेज के 137 छात्र, कई हॉस्पिटल में भर्ती

Karnataka Hindi News: कर्नाटक के मंगलुरु में स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस में भोजन खाने के बाद 137 छात्र अचानक बीमार पड़ गए. आनन-फानन में छात्रों को शहर के अलग-अलग हॉस्टिल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका जारी है. घटना मंगलुरु में शक्तिनगर इलाके की है.

मामले में मंगलुरु के एसपी ने बताया कि देर रात करीब दो बजे करीब 137 छात्रों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत की जानकारी मिली. छात्रों को तेज पेट दर्द होने लगा. कई छात्रों को उल्टी-दस्त तक होने लगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रों को तुरंत शहर के अलग-अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. एसपी ने कहा कि पुलिस घटना की वजह जानने में जुटी है.