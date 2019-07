बेंगलुरू: जदएस प्रमुख एच डी देवगौड़ा ने बृहस्पतिवार को विधायक एच. के. कुमारस्वामी को पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है. लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिये एच. विश्वनाथ ने ‘नैतिक’ जिम्मेदारी लेते हुए एक महीना पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. पूर्व मुख्यमंत्री एस. बंगारप्पा के पुत्र मधु बंगारप्पा को जदएस का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है और पार्टी संस्थापक के पौत्र निखिल कुमारस्वामी को युवा शाखा का प्रमुख बनाया गया है.

H. D. Deve Gowda, JDS: Former state president of the party AH Vishwanath resigned after my loss in Lok Sabha elections from Tumakuru. I have named 5 time MLA & former minister HK Kumaraswamy as the new state president of the party. #Karnataka #Bengaluru pic.twitter.com/OMRqu7sruy

— ANI (@ANI) July 4, 2019