Karnataka Latest News: कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने से जुड़े विवाद (Karnataka Hijab Row) पर पिछले कई दिनों से हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. कोर्ट में आज बुधवार को भी इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है. मगर ने एक दिन पहले ही मंगलवार को कोर्ट ने हिजाब विवाद पर जल्द फैसला देने के स्पष्ट संकेत दिए थे. कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़े वकील सप्ताह के आखिर तक अपना पक्ष रखें. कक्षाओं में हिजाब पहनने के अपने अधिकार की मांग कर रही छात्राओं की याचिकाओं पर विचार करने के लिए गठित कोर्ट की स्पेशल बेंच ने यह निर्देश दिया.Also Read - Karnataka Hijab Row: हाईकोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई, शिवमोगा जिले में कर्फ्यू बढ़ा, बंद रहेंगे स्‍कूल

इधर प्रदेश के शिमोगा (Shivamogga) में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद क्षेत्र में कई दिनों तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही. हालांकि प्रशासन का दावा है कि इलाके में अब हालात सामान्य हैं और स्थिति नियंत्रण में हैं. मामले में कर्नाटक ईस्टर्न रेंज के डीआईजी डॉक्टर त्यागराजन ने बताया कि शिमोगा में हालात नियंत्रण में हैं और स्थिति में सुधार हो रहा है. उन्होंने कहा कि शहर में पर्याप्त सुरक्षा है. केएसआरपी और आरएएफ की बीस कंपनी शहर में मौजूद हैं. हमने कल मंगलवार को शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला और लोगों में भरोसा पैदा किया. Also Read - Karnataka के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के सभी आरोपियों की हुई पहचान, पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार

Karnataka | The situation is fine and under control (in Shivamogga). It is improving. We've sufficient force. 20 platoons of KSRP, RAF is there. We also conducted a flag march yesterday to instil confidence among the public: Dr K Thiyagarajan, DIG Eastern range pic.twitter.com/a2RygQ24Pj

