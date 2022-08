Karnataka Latest News Today: कर्नाटक में आज गुरुवार को भीषण सड़क हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई और 11 बुरी तरह घायल हो गए. मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल हैं. एएनआई के मुताबिक ये हादसा तुमकुर जिले में सिरा नेशनल हाईवे के करीब में हुआ.Also Read - कर्नाटक में आतंक पैदा करने के लिए की गई भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सामने आया सच

मामले में पुलिस ने बताया कि एसपी राहुल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे हैं. बताया गया कि सभी मृतक दिहाड़ी मजदूर हैं जो बेंगलुरु जा रहे थे. मजदूरों को लेकर जा रही जीप अचानक ट्रक से जा टिकराई और गंभीर हादसा हो गया. Also Read - कर्नाटक: विधानसभा चुनाव से पहले पद से हटाए जाएंगे बसवराज बोम्मई? अटकलों पर सीएम ने खुद दिया जवाब

Karnataka | Nine people, including three children, died and 11 injured after a jeep collided with a truck on National Highway near Sira, Tumakuru district. All of them were daily wage workers, labourers coming towards Bengaluru. SP Rahul Kumar Shahpurwad visited the spot: Police

— ANI (@ANI) August 25, 2022