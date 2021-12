Karnataka local body Elections: कर्नाटक शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. पार्टी ने 1,184 में से 498 सीटों पर जीत हासिल की है. चुनाव में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही. बीजेपी ने 437 सीटें जीतीं. वहीं, जेडीएस ने 45 सीटें अपने नाम कीं, जबकि अन्य ने 204 सीटें जीतीं. बता दें कि 58 शहरी स्थानीय निकायों में 1,184 वार्ड शामिल थे, जिनपर वोटिंग हुई थी. राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ो के अनुसार, निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 42.06 प्रतिशत, बीजेपी ने 36.90, जेडीएस ने 3.8 और अन्य ने 17.22 प्रतिशत वोट हासिल किए.Also Read - कर्नाटक स्थानीय चुनाव: कांग्रेस को बढ़त, बीजेपी को झटका , CM बोले- वो अल्पसंख्यकों की वजह से जीत गए

Election results in recent times have indicated a Congress wave in the state and the urban local body election results vouch for it. Without doubt, Congress will win 2023 assembly elections and I thank our voters for their overwhelming support that has stirred our enthusiasm.

