नई दिल्‍ली: दुनिया में तबाही मचा रही कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच भारत में लागू लॉकडॉउन4.0 को लेकर कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा ने सोमवार को नए निदेर्श जारी किए हैं. सीएम येदियुरप्‍पा ने बीतों दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में जिक्र किए गए नए रंगरूप वाले लॉकडॉउन को लगानें की दिशा में ये कदम उठाया है. Also Read - नोएडा: कोरोना पॉजिटिव पाए गए Oppo के 6 कर्मचारी, 3000 कर्मचारियों की होगी COVID-19 की जांच

कर्नाटक के सीएम के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रामक महामारी के बीच सोमवार को लागू लॉकडॉउन के चौथे चरण में राज्‍य में देश के चार प्रमुख राज्‍यों के लोगों की एंट्री 31 प्रतिबंधित कर दी गई है, जबकि, रविवार को पूरे राज्‍य में पूरा लॉकडॉउन रहेगा. Also Read - गाजियाबाद के रामलीला मैदान में उमड़ पड़े हजारों मजदूर, तार-तार हुई सोशल डिस्‍टेंशिंग

– सीएम येदियुरप्‍पा ने कहा कि लॉकडॉउन 4.0 में सभी दुकानें खुला रहेंगी

– राज्‍य के अंदर चल रही ट्रेनों को अनुमति रहेगी

– राज्‍य परिवहन निगम की बसें व प्राइवेट बसें चलेंगी

– कंटेनमेंट जोनों औ अन्‍य इलाकों में आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी

– रविवार को पूरे राज्‍य में पूरा लॉकडॉउन रहेगी. Also Read - Chhattisgarh: सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला, धारा 144 को अगले तीन महीने तक के लिए बढ़ाया

We have decided not to allow entry of people from Gujarat, Maharashtra, Kerala and Tamil Nadu till May 31st: Karnataka CM BS Yediyurappa pic.twitter.com/TlHKTJYwLg

— ANI (@ANI) May 18, 2020