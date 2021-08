Karnataka Corona News: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हुआ है, हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका की वजह से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं. देश में केरल और महाराष्ट्र से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. केरल में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बाद पड़ोसी राज्य कर्नाटक सतर्क हो गया है. कर्नाटक ने केरल से आने वाले लोगों पर कई पाबंदियां लगा दी हैं.Also Read - Coronavirus cases In India: 1 दिन में 42,909 लोग हुए संक्रमित, महाराष्ट्र और केरल में फिर लग सकता है नाईट कर्फ्यू

कर्नाटक सरकार ने केरल से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन अनिवार्य कर दिया है. कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, 'एक हफ्ते का का इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन के सात दिनों के बाद कोरोना टेस्ट केरल से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है.

#WATCH | "COVID positivity (rate) in Kerala is very high now…Seven days quarantine is compulsory for people coming from Kerala after which they have to undergo compulsory COVID test," says Karnataka Revenue Minister R Ashok pic.twitter.com/EWRl9yvu0M

— ANI (@ANI) August 30, 2021