Karnataka Lockdown Update: कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल और महाराष्ट्र की सीमा से सटे जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. इसके साथ-साथ राज्य भर में मौजूदा नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रात 10 बजे के बजाय रात 9 बजे से शुरू होगा. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विशेषज्ञों, मंत्रियों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की.Also Read - School Kab Khulenge 2021: इस राज्य में 23 अगस्त से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, 8वीं तक के स्कूलों पर यह है ताजा अपडेट

बोम्मई ने कहा, ‘हमने वर्तमान कोविड ​​​​स्थिति पर चर्चा की है, आने वाले दिनों में संक्रमण दर में संभावित वृद्धि या कमी के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर कुछ निर्देश आए हैं, जिसके आधार पर हमने कुछ निर्णय लिए हैं.’ उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हमने केरल और महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है और राज्य भर में रात का कर्फ्यू रात 10 बजे के बजाय रात 9 बजे से शुरू होगा (यह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा) और पुलिस को इसे सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है. Also Read - कर्नाटक में कल 29 मंत्रियों को आवंटित किए जाएंगे विभाग, कुछ मंत्री बड़े विभाग पाने की उम्मीद में

Night curfew and weekend curfew will continue in districts bordering Kerala and Maharashtra. Night curfew (throughout the state) from 9 pm to 5 am will be imposed. We have given directions to the Police dept to strictly monitor it: Karnataka CM Basavaraj Bommai

— ANI (@ANI) August 6, 2021