देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद कर्नाटक में एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. हाल ही में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने मास्क की अनिवार्यता खत्म (Karnataka Mask Mandatory) कर दी थी. सरकार ने इसके साथ-साथ लोगों से COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन (Karnataka COVID Restrictions) करने के लिए कहा है. सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर लोगों से अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की अध्यक्षता में कोरोना की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया.Also Read - BCCI ने कर दिया ऐलान, इन 5 शहरों में खेले जाएंगे IND vs SA के बीच T20I मैच

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के सुधाकर ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा, ‘हमने सभी लोगों को एक सलाह जारी करने सहित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्किंग होनी चाहिए. हम लोगों से अनावश्यक सभाओं से बचने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील करते हैं.’ Also Read - मुंबई से अरेस्‍ट हुबली में पथराव का मास्टरमाइंड वसीम पठान पुलिस हिरासत में, आज भी कई आरोपी गिरफ्तार

We've taken a couple of important decisions including issuing an advisory to all the people that masking should happen in public areas. We are asking people to avoid unnecessary congregations and maintain social distancing: Karnataka Health Minister Dr K Sudhakar pic.twitter.com/lJL4VEvUcm

— ANI (@ANI) April 25, 2022