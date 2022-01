Karnataka Lockdown Update: कोरोना के मामले कम होने के बाद कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू (Karnataka Weekend Curfew) को खत्म कर दिया गया है. कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि अगरे कोरोना के मामले फिर बढ़े तो वीकेंड कर्फ्यू को वापस लाया जाएगा. सरकार ने हालांकि नाइट कर्फ्यू (Karnataka Night Curfew) को जारी रखने का फैसला लिया है.Also Read - Karnataka Lockdown Update: क्या कर्नाटक में वीकेंड और Night Curfew जैसी पाबंदियों में मिलने वाली है ढील? यह है ताजा अपडेट

The weekend curfew will be lifted with immediate effect. If the number of cases (hospital admission ) increases, we will bring back the weekend curfew: R Ashok, Karnataka Revenue Minister

(File photo) pic.twitter.com/P6PgqUDTFB

— ANI (@ANI) January 21, 2022