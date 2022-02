Karnataka Lockdown Update: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद राज्य सरकारों की तरफ से पाबंदियों में ढील दी जा रही है. कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) हटाया गया है और मॉल, सिनेमाघर, जिम, स्पा को क्षमता के हिसाब से खोलने की इजाजत दी गई है. इसी कड़ी में कर्नाटक की बासवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) सरकार ने भी राज्य में आने वाले कुछ लोगों को रियायत दी है.Also Read - Hijab Row: चूड़ियां, पगड़ी और क्रॉस को छूट फिर हिजाब पर सवाल क्यों? कर्नाटक हाईकोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई

The government of Karnataka discontinues the mandate of carrying RT-PCR negative test report for those arriving from Goa and Kerala. Travellers from these states will have to present their full vaccination certificates.

— ANI (@ANI) February 17, 2022