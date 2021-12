Karnataka Lockdown Update: देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है. ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं. क्रिसमस और नए साल को देखते हुए राज्य सरकारों की तरफ से कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया जा रहा है. इसी कड़ी में कर्नाटक में भी नए साल को देखते हुए पाबंदियों का ऐलान (Karnataka Restrictions) किया गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी.Also Read - Omicron के खतरे के बीच मुंबई में BMC की शख्‍त गाइडलाइंस, शादी, फंक्‍शन, सभाओं के आयोजन पर कड़ाई

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने नए साल (New Year Restrictions In Karnataka) के सार्वजनिक उत्सव को प्रतिबंधित कर दिया है. हालांकि, डीजे जैसे किसी विशेष कार्यक्रम के बिना 50% क्षमता वाले क्लब और रेस्तरां में समारोहों की इजाजत है. हालांकि इसके लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य होगा. ये प्रतिबंध 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे. Also Read - COVID-19: डेल्‍टा से कम खतरनाक नहीं ओमिक्रोन, स्‍टडी में आई ये हैरान करने वाली बात

We've restricted public celebration of new year, however, celebrations are permitted in clubs and restaurants with 50% seating capacity without any special event like DJ. Full vaccination is mandatory. These restrictions will be in effect from Dec 30 till Jan 2: Karnataka CM pic.twitter.com/fi3yzf7Jpj

— ANI (@ANI) December 21, 2021