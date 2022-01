Karnataka Lockdown Update: देश में ओमिक्रॉन (Omicron) वेरिएंट के साथ-साथ कोरोना (Coronavirus) के नए मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. रोजाना दर्ज किये जाने वाले नए केस भी भारी बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के ज्यादातर राज्यों में पाबंदियों (Covid Restrictions) का ऐलान किया गया. इसी कड़ी में कर्नाटक में भी कई पाबंदियों का ऐलान किया गया. कर्नाटक की बासवराज बोम्मई सरकार ने राज्य में वीकेंड कर्फ्यू (Karnataka Weekend Curfew) लगाने का ऐलान किया. विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक के तुरंत बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया. राज्य सरकार की तरफ से जारी ताजा आदेश के अनुसार शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा. ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य में नए सिरे से लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं.Also Read - UP में Night Curfew की टाइमिंग बढ़ी, 15 जनवरी तक 10वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद; जिले में 100 से ज्यादा हुए एक्टिव केस तो...

Weekend curfew to be imposed from 10pm of Friday to 5am of Monday in the entire state, in view of rising COVID19 cases: Karnataka minister R Ashoka pic.twitter.com/G19RK6F823 — ANI (@ANI) January 4, 2022

आदेश में राज्य सरकार ने यह भी कहा कि उसने बेंगलुरु के 8 क्षेत्रों में COVID19 स्थिति और ओमिक्रॉन से संबंधित मामलों को संभालने और प्रबंधित करने के लिए 8 IAS अधिकारियों को तैनात किया है. गाइडलाइंस के बारे में जानकारी देते हुए कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने कहा कि सिनेमाघरों, मॉल, पब और बार को 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति है. हालांकि, कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया. इसके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा के अलावा बेंगलुरु के सभी स्कूल 6 जनवरी से 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे.

Schools in Bengaluru, apart from 10th and 12th standards to be shut down for two weeks from 6th January: Karnataka minister R Ashoka — ANI (@ANI) January 4, 2022

कर्नाटक में मंगलवार को कोविड-19 के 2,479 नये मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,13,326 हो गई. वहीं, चार और रोगियों की मौत होने से मृतकों की तादाद 38,355 पर पहुंच गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन जारी कर यह जानकारी दी. कर्नाटक में एक जनवरी को तीन महीने के अंतराल के बाद संक्रमण के नए मामलों की संख्या एक हजार से अधिक रही थी. इसके बाद दो जनवरी को 1,187 जबकि, सोमवार तीन जनवरी को कोरोना संक्रमण के 1,290 नये मामले सामने आए थे. राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक, कर्नाटक में बीते 24 घंटे के दौरान 288 रोगी संक्रमण मुक्त भी हुए, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 29,61,410 हो गई. कर्नाटक में कोविड 19 के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 13,532 हो गई है.

Karnataka imposes fresh COVID19 restrictions to contain the surge in cases Weekend curfew from Friday 10 pm to Monday 5 am for the next 2 weeks. Pubs, clubs, restaurants, bars, hotels, cinema halls, multiplexes, theatres & auditoriums to operate with 50% seating capacity pic.twitter.com/ITEAK5Ur6e — ANI (@ANI) January 4, 2022

बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक 2,053 नये मामले सामने आए और तीन मरीजों की मौत हुई. कर्नाटक में मंगलवार को 95,391 नमूनों की कोविड-19 जांच की गई. अब तक कुल 5.68 करोड़ नमूनों की जांच की गई है. संक्रमण की दर 2.59 प्रतिशत है जबकि मृत्यु दर 0.16 प्रतिशत बनी हुई है. राज्य में अब तक 8.75 करोड़ लोग कोविड-19 रोधी टीका लगवा चुके हैं.

(इनपुट: ANI,भाषा)