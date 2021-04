Karnataka Lockdown Update: कोरोना (Coronavirus) के तेजी बढ़ते मामलों के बाद कर्नाटक में दो हफ्तों का सख्त लॉकडाउन (Lockdown) लगाया गया है. कर्नाटक में कल यानी 27 अप्रैल की रात 9 बजे से अगले 14 दिन के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कैबिनेट बैठक के बाद लॉकडाउन (Karnataka Lockdown) की घोषणा की. Also Read - विधायक की शादी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, दुल्हन के परिवार पर लगाया गया जुर्माना

सरकार की तरफ से जारी आदेश के बाद सुबह 6-10 बजे तक ही जरूरी सेवाओं की अनुमति रहेगी. 10 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी. इसके बाद सिर्फ निर्माण, विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों को अनुमति है. इस दौरान सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहेंगे.

COVID curfew to be implemented in the state from tomorrow 9 pm for the next 14 days. Essential services allowed b/w 6-10 am. After 10 am shops will close. Only construction, manufacturing & agriculture sectors allowed. Public transport to remain shut: Karnataka CM

