Karnataka Lockdown News: कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) के दो मामले सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) शुक्रवार को इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक में अगले कदमों के बारे में चर्चा करेंगे. कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद कर्नाटक में कई पाबंदियां (Karnataka Lockdown News) लगाई जा सकती हैं. सीएम बोम्मई ने भी इसके संकेत दिये हैं. बोम्मई ने कहा, ‘हम सभी विवरणों के साथ कल एक बैठक कर रहे हैं और नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के साथ सामने आएंगे. हम विशेषज्ञ के विचारों और केंद्र के दिशानिर्देश प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहे हैं.’Also Read - Omicron: देश की शीर्ष वायरोलॉजिस्ट ने चेताया- ओमिक्रॉन काफी संक्रामक लग रहा है, लेकिन...

उन्होंने कहा कि हालांकि कर्नाटक में ओमिक्रोन स्वरूप के दो मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभी आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार के पास नहीं आई है. इससे पहले बोम्मई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और अपने राज्य में कोविड-19 के ओमिक्रोन स्वरूप के दो मामले सामने आने के बीच इस बारे में चर्चा की. बैठक के बाद, बोम्मई ने संवाददाताओं से इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीके की बूस्टर खुराक देने पर भी चर्चा की. Also Read - Night Curfew: ओमीक्रोन का डर, भारत में यहां 31 दिसंबर तक लगाया गया नाइट कर्फ्यू

We are holding a meeting tomorrow with all these details. We'll come out with new SOPs as far as #Omicron is concerned. We are trying to get the experts' view & Govt of India's guidelines on this: Karnataka CM Basavaraj Bommai on two cases of the new variant detected in the state pic.twitter.com/bPs7bkBe3S

— ANI (@ANI) December 2, 2021