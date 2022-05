बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर (Loudspeakers) का उपयोग (loudspeakers can’t be used between 10 pm to 6 am) नहीं किया जा सकता है. अगर उपयोग करना ही है तो इसके लिए निर्धारित प्राधिकरण के अनुसार अनुमति लेनी होगी. इस अनुमति में निर्धारित डेसिबल से अधिक नहीं बजाया जा सकेगा. कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र आज बुधवार को यह बयान राज्‍य में एक दिन पहले लाउडस्‍पीकर के उपयोग को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस के बाद दिया है.Also Read - यूपी में हटाए गए एक लाख से अधिक लाउडस्पीकर, योगी आदित्यनाथ का आदेश- दोबारा नहीं लगने चाहिए, वरना....

गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा, परिपत्र जारी किया गया है; गाइडलाइंस के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. डेसिबल से संबंधित स्पीकर का उपयोग करने के लिए प्राधिकरण द्वारा तदनुसार अनुमति लेनी होगी. 15 दिनों के बाद किसी भी परिसर में प्राधिकार का प्रयोग करने वाले लाउडस्पीकरों द्वारा अनुमति नहीं लेने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. हम लाउडस्पीकर हटा देंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा.

Circular has been issued; as per guidelines, loudspeakers can’t be used between 10 pm to 6 am. Permission has to be taken accordingly by the authority to use speakers pertaining to decibels: Karnataka Home Minister Araga Jnanendra (1/2) pic.twitter.com/dUxijxkAhv

— ANI (@ANI) May 11, 2022